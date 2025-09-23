У Кременчуці суд обрав запобіжний захід юнакам, що підпалили три автомобілі

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 488 Коментарів: 1

Один із фігурантів перебуватиме під вартою, щодо іншого застосували домашній арешт у нічний час

У Кременчуці суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, яких підозрюють у замовному підпалі трьох автомобілів. Про це стало відомо із ухвал Автозаводського райсуду Кременчука від 19 вересня.

Відомо, що підозрюваним 19 та 17 років. У ніч на 15 вересня вони на проспекті Лесі Українки підпалили автомобілі Ford Mustang, Dodge Ram та Mazda CX7.

Уже 17 вересня обом молодикам повідомили про підозру, а ще за два дні обрали запобіжні заходи.

Неповнолітній підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом із 19.00 до 7.00. Домашній арешт мали б застосовувати із 17.00, проте і сам підозрюваний, і його законний представник зазначили, що юнак перебуває на навчанні до 18.00 — і це може призвести до порушення навчального процесу. Попередньо домашній арешт призначили до 17 листопада.

19-річному молодикові призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 151 тис. 400 грн. застави. І підозрюваний, і його захисник проти цього заперечували — це порушить навчальний процес та вплине на порушення підозрюваним стипендії.

Проте суддя задовольнив клопотання прокурора, і ймовірний палій перебуватиме під вартою до 16 листопада 2025 року.

Нагадаємо, також у п’ятницю суд обрав запобіжний захід чоловікові, який таранив автівки у центрі міста — цілодобовий домашній арешт. Прокуратура із рішенням не погодилася, і планує подавати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.