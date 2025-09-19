Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який таранив автівки у центрі міста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 17

Сьогодні, 19 вересня, у стінах Автозаводського суду обрали запобіжний захід чоловікові, який у вівторок у центрі Кременчука протаранив дві автівки.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо цього до окружної прокуратури. У Кременчуцькій прокуратурі нам повідомили, що вони клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки суд застосував до підозрюваного домашній арешт, прокуратура планує подавати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.