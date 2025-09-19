ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який таранив автівки у центрі міста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 17

 

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді

Сьогодні, 19 вересня, у стінах Автозаводського суду обрали запобіжний захід чоловікові, який у вівторок у центрі Кременчука протаранив дві автівки

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо цього до окружної прокуратури. У Кременчуцькій прокуратурі нам повідомили, що вони клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки суд застосував до підозрюваного домашній арешт, прокуратура планує подавати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.

Нагадаємо, як повідомляли очевидці з місця події, у вівторок чоловік на камуфльованому авто ганявся за червоною Mazda і таранив автомобіль. В результаті події водій розбив два автомобілі та зник з місця. 

Затримали чоловіка наступного дня. Під час обшуку у нього правоохоронці вилучили 5 гранат та понад 600 набоїв. У поліції також додали, що чоловік уже є обвинуваченим у двох справах — щодо хуліганства та незаконного поводження зі зброєю.


Автор: Яна Гудзь
