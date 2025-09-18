У Кременчуці поліція вилучила у чоловіка гранати та сотні набоїв

У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка, у якого під час обшуку вилучили п’ять гранат та понад 600 набоїв. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
За його словами, чоловік уже є обвинуваченим у двох справах — щодо хуліганства та незаконного поводження зі зброєю. Матеріали направлені до суду.
Також слідчі встановили його причетність до хуліганських дій та навмисного пошкодження автомобілів 16 вересня близько 17.30 на вулиці Лейтенанта Покладова у Кременчуці.
Розслідування триває.
Нагадаємо, в червні у мешканця Кременчука під час обшуку поліція вилучила гранати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.