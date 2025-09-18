У Кременчуці поліція вилучила у чоловіка гранати та сотні набоїв

Його підозрюють також у хуліганстві та пошкодженні авто

У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка, у якого під час обшуку вилучили п’ять гранат та понад 600 набоїв. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За його словами, чоловік уже є обвинуваченим у двох справах — щодо хуліганства та незаконного поводження зі зброєю. Матеріали направлені до суду.

— Під час невідкладних слідчих дій у нього вилучили боєприпаси. Нині правопорушника затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — зазначив Рогачов.

Також слідчі встановили його причетність до хуліганських дій та навмисного пошкодження автомобілів 16 вересня близько 17.30 на вулиці Лейтенанта Покладова у Кременчуці.

Розслідування триває.

