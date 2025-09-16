Сьогодні, 16 вересня, у центрі Кременчука на вулиці Лейтенанта Покладова сталася дорожньо-трнаспортна пригода. Про це із місця події журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.
За їх словами, автомобіль камуфльованого забарвлення, за кермом якого, на думку свідків, перебував військовослужбовець, ганявся за цивільним із червоної Mazda і таранив автомобіль.
В результаті події водій розбив два автомобілі та зник з місця.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до пресслужби патрульної поліції Кременчука. Як тільки отримаємо відповідь, одразу повідомимо читачів.
Доповнено:
Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, на місці події працює патрульна поліція. Вони встановлюють усі обставини та винуватця.
За її словами, за медичною допомогою ніхто не звертався. Про усі деталі буде повідомлено згодом.
