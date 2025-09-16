У центрі Кременчука легковик протаранив дві автівки — очевидці (доповнюється)

За словами свідків, за кермом автомобіля, який розбив інші легковики, був військовослужбовець

Сьогодні, 16 вересня, у центрі Кременчука на вулиці Лейтенанта Покладова сталася дорожньо-трнаспортна пригода. Про це із місця події журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.

За їх словами, автомобіль камуфльованого забарвлення, за кермом якого, на думку свідків, перебував військовослужбовець, ганявся за цивільним із червоної Mazda і таранив автомобіль.

В результаті події водій розбив два автомобілі та зник з місця.



