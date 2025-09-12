У Кременчуці під час затримання травмувався чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації — поліція

Коли особу намагалися посадити до службового автомобіля, він чинив опір. Під час конфлікту чоловік різко зачинив дверцята й отримав травму пальця, розповіли в поліції Полтавщини

Ввечері 11 вересня Кременчуці під час адміністративного затримання поліцією чоловік травмував палець. Він перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, його мали доставити до територіального центру комплектування. Про це повідомили у поліції Полтавщини.