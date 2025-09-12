У Кременчуці під час затримання травмувався чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації — поліція

Коли особу намагалися посадити до службового автомобіля, він чинив опір. Під час конфлікту чоловік різко зачинив дверцята й отримав травму пальця, розповіли в поліції Полтавщини
Ввечері 11 вересня Кременчуці під час адміністративного затримання поліцією чоловік травмував палець. Він перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, його мали доставити до територіального центру комплектування. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними правоохоронців, патрульна поліція виявила який розпивав алкоголь у забороненому законом місці. Правоохоронці встановили, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації, і мали доставити його до територіального центру комплектування для перевірки облікових даних.
Коли особу намагалися посадити до службового автомобіля, він чинив опір. Під час конфлікту чоловік різко зачинив дверцята й отримав травму пальця. На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу.
За порушення (розпивання алкогольних напоїв у забороненому місці) патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у червні у Полтаві стався конфлікт між цивільним та військовими ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.