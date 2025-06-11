У Полтаві стався конфлікт між цивільним та представниками ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру

У Полтавському обласному ТЦК зазначають, що військовослужбовці протиправних дій щодо чоловік не вчиняли
Сьогодні, 11 червня, близько 9.00 у Полтаві стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і патрульними, які проводили оповіщення, та цивільним чоловіком. Спочатку відео з місця події почали ширити користувачі у соцмережах, а далі подію прокоментували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
На кадрах видно, що чоловік хапається за стовп та просить про допомогу.
У Полтавському ОТЦК зазначили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів. Йому запропонували проїхати до центру комплектування, проте чоловік відмовився і спробував втекти. Поліціянти кілька разів попередили чоловіка про можливе затримання, проте той їх проігнорував.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.