Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці вночі на Молодіжному підпалили три автомобіля, що належать жінкам

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 290

 

Поліція встановлює обставини підпалу

Уночі 15 вересня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці невідомі підпалили три автомобілі. Про це повідомили в обласній поліції з посиланням на надзвичайників. 

 
За попередньою інформацією, підпали сталися у період між 1.40 та 2.15. Згоріли Dodge RAM 1500 та Mazda CX‑7, що належать мешканкам Кременчука, а також Ford Mustang, зареєстрований на жительку Кіровоградської області.

 
Наразі слідчі та оперативники поліції з’ясовують обставини події та встановлюють причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За цим фактом вирішується питання щодо початку розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

— Шановні мешканці міста Кременчука та Кременчуцького району! Якщо вам відома будь-яка інформація щодо вказаних подій або осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, просимо повідомити до поліції за телефоном +380 (98) 739 26 30 або 102, — закликають правоохоронці.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини підпал Автомобілі Кременчук Молодіжний
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх