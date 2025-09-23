У Полтаві Volkswagen збив велосипедиста: постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 173

22 вересня близько 20.00 у Полтаві на вулиці Деповській сталася ДТП за участі автомобіля та велосипеда. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 33-річний водій Volkswagen зіткнувся з велосипедом, яким керував 27-річний полтавець.

Унаслідок аварії велосипедист отримав травми та був госпіталізований.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості). Обставини встановлюють слідчі.

