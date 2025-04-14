У Полтаві нетверезий водій Volkswagen злетів із дороги на переїзді

У ніч на 14 квітня близько 00.30 у Полтаві на вулиці Зіньківській сталася аварія — Volkswagen Golf злетів із дороги на залізничному переїзді. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.
За кермом був 20-річний хлопець. Він травмувався — медики надають йому допомогу й визначають тяжкість травм. Поліціянти також зафіксували, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі готують адміністративні матеріали за ст. 124 та ст. 130 КУпАП — порушення ПДР і кермування у стані сп’яніння.
Нагадаємо, що напередодні на трасі біля Підгорівки ВАЗ вилетів з дороги — водія госпіталізувалию
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.