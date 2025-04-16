У Кременчуці патрульні затримали жінку, яка вкрала гроші на заправці

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Цієї ночі у Кременчуці на одній із заправок невідома вкрала гроші: патрульним вдалося розшукати імовірну зловмисницю. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Подія сталася під час комендантської години. Як стало відомо патрульним, невідома жінка викрала на заправці кошти та зникла в невідомому напрямку.

На місці правоохоронці з'ясували усі обставини події, переглянули відео з камер спостереження та ідентифікували особу злочинниці. Після цього патрульні проаналізували ймовірні шляхи її подальшого пересування. Згодом вдалося і виявити схожу за описом жінку. Нині її діям правоохоронці надають юридичну оцінку.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні встановили зловмисників, які в одному із закладів міста вкрали у жінки телефон.