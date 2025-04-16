У Полтаві розшукують зниклого безвісти 21-річного Анатолія Бахмата. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік зник 15 квітня — він пішов з дому у Полтаві і досі не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, спортивної статури, волосся світле, очі блакитні, має татуювання на гомілці. Був одягнений у штани та куртку темного кольору та сіру футболку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами
0959170073, 0666794439, 0664956099, 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Нагадаємо, днями на Кременчуччині розшукували зниклого безвісти Олега Алтинника.
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