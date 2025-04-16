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Надзвичайні новини, Полтавщина

Шахрайка з Полтавщини торгувала неіснуючим брендовим одягом в інтернеті: їй загрожує до 3 років за ґратами

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 185

 

Зокрема, вона встигла надурити жительку Львівщини на понад пів мільйона гривень

На Полтавщині перед судом постане місцева мешканка, яка продавала в інтернеті неіснуючий брендовий одяг з-за кордону. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронцям вдалося встановити, що 45-річна полтавка в одній із соцмереж створила фейкову сторінку, де публікувала неправдиві оголошення про продаж одягу, взуття, сумок та аксесуарів відомих світових брендів. Перш ніж «відправити» товар фігурантка просила стовідсоткову передоплату.

 

За даними поліції, жертвою шахрайки стала жителька Львівської області, яка зробила замовлення на понад 500 тисяч гривень, проте ніякого товару так і не отримала. У ході досудового розслідування обвинувачена компенсувала усі кошти потерпілій.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Обвинуваченій може загрожувати до 3 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно жителька Кременчуцького району втратила 5 тисяч доларів на ставках в онлайн-кабінеті.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: spiderweb.com.ua
Теги: шахрайство
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