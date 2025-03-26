У Горішніх Плавнях неповнолітня випала з вікна — її госпіталізували у тяжкому стані

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25 березня, близько 21.40, у Горішніх Плавнях 13-річна дівчина випала з вікна. На місце події виїхали слідчі та ювенали. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, дівчина 2011 року народження випала з вікна однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Портовій. Неповнолітню госпіталізували у тяжкому стані. Обставини та причини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 29 січня у Горішніх Плавнях на тій же вулиці Портова з вікна багатоквартирного будинку випав 52-річний чоловік. Він загинув.

Раніше ми писали, що вночі 8-го січня у Полтаві з вікна 5-го поверху одного із медзакладів випав 82-річний чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. А кілька місяців тому у Кременчуці чоловік випав із 5-го поверху: від отриманих травм він загинув.