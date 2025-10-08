Дитина випала з вікна: у Кременчуці перевірятимуть батьків на злісне невиконання обов’язків

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 712

2 жовтня Автозаводський районний суд Кременчука дозволив слідчим отримати доступ до історії хвороби хлопчика, який у серпні випав із вікна квартири на четвертому поверсі. Про це йдеться в ухвалі суду.

Як зазначено в рішенні, подія сталася 7 серпня — тоді дитина випала з вікна квартири в одному з будинків Кременчука та з тяжкими травмами була доставлена до медзакладу. Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, відкритий перелом гомілки та забій грудної клітки.

За даними слідства, отримані обставини можуть свідчити про злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною. Досудове розслідування ведеться за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

На цей час поліція вивчає медичні документи, щоб з’ясувати, які саме травми отримала дитина та за яких обставин вони могли виникнути.

Нагадаємо, постраждалим виявився 4-річний хлопчик. Подія сталась на вулиці Тараса Бульби.