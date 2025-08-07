У Кременчуці дитина випала з вікна 4-го поверху — поліція

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 0

Сьогодні, 7 липня, близько 14.40 із вікна 4-го поверху багатоквартирного будинку на вулиці Тараса Бульби у Кременчуці випала дитина. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, постраждалий - 4-річний хлопчик. Нині він перебуває у лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини цієї події.

Нагадаємо, наприкінці липня у Кременчуці із вікна багатоповерхівки випала 83-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула.