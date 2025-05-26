На Лубенщині директор комунального підприємства вимагав гроші за оренду приміщення без договору

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 0

У Лубенському районі викрили директора комунального підприємства, який вимагав у підприємця щомісячну плату за оренду приміщення без укладення договору та проведення аукціону. Про це повідомили у Лубенській окружній прокуратурі та поліції Полтавщини.

За даними слідства, у січні та лютому фізична особа-підприємець перерахувала чиновнику по 5 тис. грн на банківську картку. А під час особистої зустрічі в травні передала ще 15 тис. готівкою. Після цього правоохоронці затримали посадовця.

Йому інкримінують ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України — вимагання й одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, що директора затримали. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 60 тис. грн.

Нагадаємо, що на початку року на Полтавщині викрили корупційну схему у сфері містобудування.