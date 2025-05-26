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Культура, Кременчук, Полтавщина

Волонтерка з Кобеляк готує до виходу книгу «Мій вибір»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

 У книгу увійшли тексти, які пані Марина писала протягом 15 років
Скоро побачить світ книга волонтерки з Кобеляр, талановитої авторки Марини Сідаш «Мій вибір». Про це вона розповіла «Кременчуцькому Телеграфу».
У книгу увійшли тексти, які пані Марина писала протягом 15 років.
— Упорядкувала твори, придумала назву, вирішила, що настав час шукати видавництво і видавати книгу. І тут — війна. Всі плани і мрії — на паузу. Всі сили — на перемогу. Відклала рукопис і забула про нього, — розповіла авторка.
Серед фіналістів літературного конкурсу «Коронація слова» — волонтерка з Кобеляк
Поштовхом повернутися до написаного стала участь у Міжнародному конкурсі «Коронація слова», в якому у 2024 році жінка вийшла у фінал. Каже, що перемога додала чіткого усвідомлення того, що її твори мають почитати інші, книга має побачити світ. Тому — знову праця над книгою, хоча тепер уже під іншою назвою.
— Зовсім скоро триматиму в руках своє творіння, — радіє авторка.
У книгу «Мій вибір» увійшли оповідання, новели і одна повість. Це історії про людей і для людей, сповнені любові, болю і розуміння, що життя часом буває дуже важким, та все одно вартує того, аби його проживати. Це емоційні, чуттєві, життєві розповіді.
— Кожна людина в житті завжди постає перед вибором: з яким смаком обрати льодяник в магазині, з ким танцювати випускний вальс, який вуз обрати, яка шампунь більше підходить, яке ім’я пасуватиме майбутній дитині, кого обрати хрещеними, як вибрати цікавого автора в книгарні, яке вино смакуватиме на вечерю. Список наших виборів можна продовжувати до безкінечності. В моїй книзі ми бачимо людей, які обирають найважливіше в житті, а часто доля ніби направляє на правильний шлях, варто лише дослухатися до свого серця, не зраджувати своїм відчуттям.
«Мій вибір» — це книга оповідань про кожного із нас. Про стосунки, любов, прощення, біль, втрату…
Для кожного знайдеться оповідання, яке стане улюбленим, яке захочеться перечитати іще не один раз.
— Життя часто буває важким, підкидаючи нам переживання та розбиті серця. Іноді здається, що світ налаштований знищити нас, даючи нам незліченну кількість причин плакати і відчувати себе переможеними. Але в такі моменти у нас є вибір. Замість того, щоб зосереджуватися на болю і злитися, ми можемо шукати надію і світло. Коли життя дає сотню причин плакати, покажемо йому, що є тисяча причин посміхатися, — впевнена авторка.
Передзамовити книгу «МІЙ ВИБІР» можна, звернувшись на вайбер: 0503868044 або у приватні повідомлення на Фейсбук
«Книжкова» карта: 5168752091685555.
Вартість книги у передпродажі 345грн (замість 395 грн).
Передзамовлені примірники за вашим бажанням підпише авторка. 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: книги Кобеляки Авторка
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