Волонтерка з Кобеляк готує до виходу книгу «Мій вибір»

Скоро побачить світ книга волонтерки з Кобеляр, талановитої авторки Марини Сідаш «Мій вибір». Про це вона розповіла «Кременчуцькому Телеграфу».

У книгу увійшли тексти, які пані Марина писала протягом 15 років.

— Упорядкувала твори, придумала назву, вирішила, що настав час шукати видавництво і видавати книгу. І тут — війна. Всі плани і мрії — на паузу. Всі сили — на перемогу. Відклала рукопис і забула про нього, — розповіла авторка.

Поштовхом повернутися до написаного стала участь у Міжнародному конкурсі «Коронація слова», в якому у 2024 році жінка вийшла у фінал. Каже, що перемога додала чіткого усвідомлення того, що її твори мають почитати інші, книга має побачити світ. Тому — знову праця над книгою, хоча тепер уже під іншою назвою.

— Зовсім скоро триматиму в руках своє творіння, — радіє авторка.

У книгу «Мій вибір» увійшли оповідання, новели і одна повість. Це історії про людей і для людей, сповнені любові, болю і розуміння, що життя часом буває дуже важким, та все одно вартує того, аби його проживати. Це емоційні, чуттєві, життєві розповіді.

— Кожна людина в житті завжди постає перед вибором: з яким смаком обрати льодяник в магазині, з ким танцювати випускний вальс, який вуз обрати, яка шампунь більше підходить, яке ім’я пасуватиме майбутній дитині, кого обрати хрещеними, як вибрати цікавого автора в книгарні, яке вино смакуватиме на вечерю. Список наших виборів можна продовжувати до безкінечності. В моїй книзі ми бачимо людей, які обирають найважливіше в житті, а часто доля ніби направляє на правильний шлях, варто лише дослухатися до свого серця, не зраджувати своїм відчуттям.

«Мій вибір» — це книга оповідань про кожного із нас. Про стосунки, любов, прощення, біль, втрату…

Для кожного знайдеться оповідання, яке стане улюбленим, яке захочеться перечитати іще не один раз.