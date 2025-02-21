Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили корупційну схему у сфері містобудування

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 4

Посадовець міської ради та підприємниця вимагали хабар за погодження документів на будівництво. Поліція викрила схему, їм загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці Полтавщини задокументували факт вимагання хабаря посадовцем міської ради у змові з підприємницею. Про це 21 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Що сталося

За даними начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова, начальник відділу містобудування та архітектури разом із 44-річною пособницею вимагали гроші у власника земельної ділянки за погодження містобудівних умов, проєктної документації та дозвільних документів на будівництво.

Чоловік передав частинами 50 тисяч гривень у січні та 150 тисяч гривень у лютому.

 

Як викрили корупційну схему

Співробітники Слідчого управління поліції Полтавщини та регіонального управління СБУ викрили схему за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 46-річний посадовець отримав хабар, використовуючи службове становище. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

Підприємницю підозрюють у пособництві в отриманні хабаря за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

 

Що загрожує підозрюваним

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на минулому тижні у Кременчуцькій РВА затримали керівника одного з управлінь. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх