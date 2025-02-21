На Полтавщині викрили корупційну схему у сфері містобудування

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Посадовець міської ради та підприємниця вимагали хабар за погодження документів на будівництво. Поліція викрила схему, їм загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці Полтавщини задокументували факт вимагання хабаря посадовцем міської ради у змові з підприємницею. Про це 21 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Що сталося

За даними начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова, начальник відділу містобудування та архітектури разом із 44-річною пособницею вимагали гроші у власника земельної ділянки за погодження містобудівних умов, проєктної документації та дозвільних документів на будівництво.

Чоловік передав частинами 50 тисяч гривень у січні та 150 тисяч гривень у лютому.

Як викрили корупційну схему

Співробітники Слідчого управління поліції Полтавщини та регіонального управління СБУ викрили схему за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 46-річний посадовець отримав хабар, використовуючи службове становище. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди).

Підприємницю підозрюють у пособництві в отриманні хабаря за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Що загрожує підозрюваним

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на минулому тижні у Кременчуцькій РВА затримали керівника одного з управлінь. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди.