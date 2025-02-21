Російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковини вторгнення

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Спецслужби ворога активізують зусилля для розпалювання зневіри в українському суспільстві, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів

Пропагандистська армія та спецслужби Росії активізують зусилля для розпалювання зневіри в українському суспільстві, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки й оборони у боротьбі з окупантами. Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Серед ключових наративів російських інформаційних атак ― «Захід зрадив Україну», «Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон», «США і Росія про все домовились за спиною України», «Українська влада ― нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

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Крім того, в Росії готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до «круглої дати» ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни.

В ГУР Міноборони зазначають, що у вказаних планах можуть також звучати тези й про «перемогу Росії над НАТО», оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

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Спецслужбам держави-агресора Росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.