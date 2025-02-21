Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до роковини вторгнення

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 3

 

Спецслужби ворога активізують зусилля для розпалювання зневіри в українському суспільстві, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів

Пропагандистська армія та спецслужби Росії активізують зусилля для розпалювання зневіри в українському суспільстві, дестабілізації ситуації всередині нашої держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу нашим Силам безпеки й оборони у боротьбі з окупантами. Про це попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

СБУ попереджає про нові спроби спецслужб РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні

Серед ключових наративів російських інформаційних атак ― «Захід зрадив Україну», «Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон», «США і Росія про все домовились за спиною України», «Українська влада ― нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

ГУР Міноборони попереджає про нові ІПСО та закликає до єдності українського суспільства 

Крім того, в Росії готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до «круглої дати» ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни.

В ГУР Міноборони зазначають, що у вказаних планах можуть також звучати тези й про «перемогу Росії над НАТО», оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Російська дезінформація у Facebook — головні теми ІПСО та способи їх просування

Спецслужбам держави-агресора Росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.

— Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-наметом начебто готової до мирного врегулювання «конструктивної сторони конфлікту». У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп «ворогів миру», - йдеться у повідомленні.

 

ПО ТЕМІ:

Хто першим назвав військових з ТЦК «людоловами» та придумав термін «бусифікація» — дослідження журналістів

У TikTok виявили мережу профілів з 2000 акаунтів, створених для дискредитації мобілізації та ТЦК 

Бізнес на фейках чи російська пропаганда: як ТікТок допомагає залучати аудиторію в анонімні телеграм-канали

Інформаційна війна проти України посилюється: в кремлі затвердили нові наративи російської пропаганди

Інформаційна війна проти України посилюється: в кремлі затвердили нові наративи російської пропаганди

Російське ІПСО «Ухилянт» ― ворог проводить чергову інформаційну операцію проти України

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ГУР Міноборони ІПСО пропаганда
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх