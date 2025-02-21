СБУ попереджає про нові спроби спецслужб РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні

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Головний спосіб, який обрала для себе Росія — активізація інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв

Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах. Найактивніше — в ТікТок та Телеграм.

— У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно рашисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах. Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні й потенційні загрози національній безпеці України, — йдеться у повідомленні.

СБУ закликає громадян бути пильними та не реагувати на провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.

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В Службі безпеки зазначають, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі!

— Досвід героїчного опору українців російській агресії неодноразово доводив, що саме в єдності наш народ здатний найбільш ефективно протистояти ворогу. І жодні російські ІПСО не можуть підірвати наш національний дух! — зазначають в СБУ.

Нагадаємо, зранку ГУР попереджало, що Росія готує «переможні» наративи до річниці вторгнення.