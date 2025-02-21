СБУ попереджає про нові спроби спецслужб РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні

Головний спосіб, який обрала для себе Росія — активізація інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв
Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У TikTok виявили мережу профілів з 2000 акаунтів, створених для дискредитації мобілізації та ТЦК
Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах. Найактивніше — в ТікТок та Телеграм.
СБУ закликає громадян бути пильними та не реагувати на провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі.
РФ запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію з розколу України — The Washington Post
В Службі безпеки зазначають, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (особливо в умовах певних обмежень, які встановлює Закон України «Про правовий режим воєнного стану») містять ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі!
Нагадаємо, зранку ГУР попереджало, що Росія готує «переможні» наративи до річниці вторгнення.
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