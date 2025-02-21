На Полтавщині жінка хотіла «купити» інвалідність для невістки: суд виніс вирок

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 262

До інциденту також був причетний голова спеціалізованої МСЕК, йдеться у вироку

Київський районний суд Полтави оштрафував жительку Гребінківської громади, яка намагалася через хабар отримати другу групу інвалідності для своєї невістки. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 лютого.

Як встановило слідство, у червні 2024 року обвинувачена звернулася до знайомої з проханням допомогти з оформленням групи інвалідності. У вересні жінка передала 3000 доларів США як хабар службовцям медико-соціальної експертної комісії (МСЕК КП «ПОЦ МСЕК»), щоб ті швидко ухвалили рішення. До інциденту також був причетний голова спеціалізованої МСЕК, йдеться у вироку.

У лютому 2025 року жінка визнала свою вину в корупційному злочині (ч. 1 ст. 369 КК України). Суд затвердив угоду з прокуратурою та призначив їй штраф у 17 000 грн.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи.