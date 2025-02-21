Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка хотіла «купити» інвалідність для невістки: суд виніс вирок

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 262

До інциденту також був причетний голова спеціалізованої МСЕК, йдеться у вироку

Київський районний суд Полтави оштрафував жительку Гребінківської громади, яка намагалася через хабар отримати другу групу інвалідності для своєї невістки. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 лютого.

Як встановило слідство, у червні 2024 року обвинувачена звернулася до знайомої з проханням допомогти з оформленням групи інвалідності. У вересні жінка передала 3000 доларів США як хабар службовцям медико-соціальної експертної комісії (МСЕК КП «ПОЦ МСЕК»), щоб ті швидко ухвалили рішення. До інциденту також був причетний голова спеціалізованої МСЕК, йдеться у вироку.

У лютому 2025 року жінка визнала свою вину в корупційному злочині (ч. 1 ст. 369 КК України). Суд затвердив угоду з прокуратурою та призначив їй штраф у 17 000 грн.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи.

ПО ТЕМІ:

Голову Полтавської МСЕК, якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, випустили під заставу

0
Автор: Телеграф Джерело фото: drukarnia.com.ua
Теги: МСЕК суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх