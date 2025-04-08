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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери обласного чемпіонату з велоспорту

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 58

 

На рахунку спортсменів — перше, два других, четверте та шосте місця

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею стали переможцями та призерами чемпіонату Полтавської області із велоспорту. Про це повідомляють педагоги закладу.

 

Проходили змагання цими вихідними, 5 та 6 квітня. Спортсмени змагалися у груповій та індивідуальних гонках. Вихованці ліцею брали участь у двох вікових категоріях — 2008-2010 та 2012-2013 років народження.

 

Нагороди у чемпіонаті вибороли:

  • І місце — Злата Чижова (6 клас);
  • II місце — Дар’я Волкова (7-Б клас), Богдан Демченко (7-А клас);
  • 4 місце — Єгор Мінько (7-А клас);
  • 6 місце — Назар Харитонов (7-А клас).

 

Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Астанін.

Нагадаємо, торік кременчуцькі велосипедисти здобули призові місця на чемпіонатах України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: спортивний ліцей чемпіонат Полтавщини велоспорт
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