Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею стали переможцями та призерами чемпіонату Полтавської області із велоспорту. Про це повідомляють педагоги закладу.
Проходили змагання цими вихідними, 5 та 6 квітня. Спортсмени змагалися у груповій та індивідуальних гонках. Вихованці ліцею брали участь у двох вікових категоріях — 2008-2010 та 2012-2013 років народження.
Нагороди у чемпіонаті вибороли:
Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Астанін.
Нагадаємо, торік кременчуцькі велосипедисти здобули призові місця на чемпіонатах України.
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