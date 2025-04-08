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За три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинуло 355 цивільних українців, серед них 18 дітей

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 79

 

підриву постраждали 1158 мирних людей

З початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україні зафіксовано 811 інцидентів з цивільним населенням через вибухонебезпечні залишки війни. Постраждали 1 158 мирних людей, 335 з яких загинули. Серед загиблих — 18 дітей.

Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на начальника управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олега Шуварського.

Під час воркшопу, організованого Міноборони за підтримки ОБСЄ він розповів, що наразі російські вибухонебезпечні предмети загрожують чи суттєво впливають на життя понад 6 млн українців, особливо на деокупованих територіях України. 

Олег Шуварський зауважив, що росіяни в багатьох випадках встановлюють міни безсистемно, зокрема на сільськогосподарських полях, у житлових районах та на дорогах. А 75% підривів відбуваються саме на мінах. Найбільш забрудненими вважаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де відбулося понад половина усіх підривів цивільних осіб.

Особливу небезпеку на деокупованих територіях становлять елементи касетних боєприпасів.

— Такі боєприпаси є непередбачуваними та вкрай небезпечними. До того ж у багатьох сучасних російських мінах є сейсмічні та магнітні датчики, що значно ускладнює їх знешкодження, — розповів він.

Олег Шуварський додав, що велика кількість сучасних мін виготовляється в пластиковому корпусі та мають мало металічних елементів, що суттєво ускладнює їх пошук міношукачами. Крім того, певну кількість мін при суцільному мінуванні територій росіяни встановлюють як міни-пастки, що потребує значного часу та відповідних вмінь і практичних навичок для їх знешкодження.

Начальник управління протимінної діяльності повідомив, що з початку повномасштабної агресії підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони виявили та знищили майже 920 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони розмінування боєприпаси міна
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