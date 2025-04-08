Пограбував і побив в електричці: на Полтавщині чоловікові повідомили про підозру у грабежі

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 195

Підозрюваному може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами

На Полтавщині чоловік в електричці побив та пограбував 38-річного хмельничанина: йому повідомили про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася у неділю, 6 квітня, близько 23.40 в електричці у межах Ромоданівської громади на Миргородщині. Відомо, що чоловік відібрав у потерпілого гаманець та побив його. Завдяки працівнику залізниці зловмисника вдалося затримати — ним виявився 57-річний житель Полтави. Правоохоронці повідомили йому про підозру, наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження поліція розпочала за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану). У разі визнання винним чоловікові може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді про підозру повідомили жінці, яка пограбувала свого знайомого.