У Миргороді жінка пограбувала чоловіка: їй повідомили про підозру

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Грабіжниці може загрожувати від семи до десяти років за ґратами

У Миргороді жінка пограбувала чоловіка: їй повідомили про підозру за скоєне. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про пограбування до поліції повідомив сам потерпілий. Він заявив, у нього вдома жінка заволоділа мобільним телефоном та зникла.

Під час оперативно-розшукових дій правоохоронцям вдалося встановити особу грабіжниці. Нею виявилася 39-річна мешканка Миргородського району. Жінці уже повідомили про підозру у скоєному. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Підозрюваній може загрожувати від семи до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, на початку року у Полтаві двоє грабіжників відібрали у чоловіка гроші та особисті речі: одного з фігурантів затримали.