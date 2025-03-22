Оновлення Деївського звалища та нові стандарти поводження з відходами: Кременчук підписав меморандум

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 551

Кременчук — одне із чотирьох міст України, які братимуть участь у пілотному проєкті по впровадженню європейської системи управління відходами. Про це 21 березня на засіданні виконкому розповів перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко.

— Дуже приємно, що саме Кременчук став одним із тих пілотних проєктів, що сьогодні стартували в Україні. Усього таких проєктів чотири, і усі вони розраховані на більш об'ємні кластери, ніж Кременчук.

Тобто Кременчук — єдине місто в Україні, яке стало «вузьким» пілотним проєктом, додав Пелипенко.

За його словами, у місті буде створений кластер, де будуть розроблені варіанти того, як потрібно боротися з відходами, впроваджені досвіди міжнародних партнерів. Для цього будуть залучені окремі фахівці, які створюватимуть відповідні розробки.

— У майбутньому ми отримаємо можливості бачити перспективу, як ми повинні рухатися у поводженні з цими відходами, — підсумував віцемер.

У межах цього пілотного проєкту планується реновація Деївського звалища та впорядкування поводження з побутовими відходами у Кременчуці. Крім цього, передбачені обмін досвідом із подібними організаціями з управління відходами у Швеції та інших країнах, а також випробування інноваційних моделей управління відходами: сортування, збирання та обробки відходів у місці їх утворення.

Меморандум щодо співпраці Кременчук підписав із Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки.

Що передувало

Розмови про реновацію Деївського звалища почалися ще на початку року. Тоді міський голова Віталій Малецький анонсував впровадження у місті пілотного проєкту в рамках шведсько-української програми «Посилення управління побутовими відходами в Україні» (WM4U). Цей проєкт передбачає, що Деївське звалище зможе працювати ще кілька десятків років, якщо на тому місці проведуть рекультивацію та поглиблять процес перероблювання сміття. Якщо ж при цьому у місті запрацює сміттєпереробний завод, то місто вийде на той рівень, «що нам вистачить цієї площі назавжди», додав мер.

Торік у жовтні Полтавська обласна військова адміністрація розповіла, що шведи допоможуть Полтавщині у впровадженні дієвої системи управління відходами. За словами заступника начальника ОВА Богдана Корольчука, область вже визначила чотири земельні ділянки для розміщення сучасних потужностей, серед них — Кременчуцька громада. Населені пункти обиралися максимально логістично та з урахуванням генерації твердих побутових відходів та кількості населення в радіусі 50-70 км.

В ОВА зазначили, що першим кроком до втілення цих планів стало підписання минулого року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та облдержадміністрацією.

Додамо, що у грудні 2023 року у Кременчуці представили концепцію можливого сміттєпереробного заводу, який хочуть звести у мікрорайоні Молодіжний. Як раніше розповідав міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці планується сортування відходів, підготовка RDF (процес перетворення твердих побутових відходів на альтернативне паливо — ред.) і перевезення на центральний завод кластера.

«Кременчуцький Телеграф» пояснював, чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний, та чому його будівництво необхідне області в цілому.