На Кременчуччині правоохоронці виявили ще пів кілометра браконьєрських сіток із рибою

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 194

У межах Сулинського заказника на Кременчуччині правоохоронці виявили ще пів кілометра браконьєрських сіток із рибою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, у сітках знаходилася свіжоспіймана риба. Біоресурси передали на реалізацію у дохід державі, а браконьєрські сітки вилучили для подальшого знищення.

У поліції також наголошують, що превентивні рейди на водоймах Кременчуцького району й усієї області тривають і надалі. Зокрема, до кінця березня триває заборона на вилов риби у зимувальних ямах та вилов щуки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили близько 250 кг риби.



