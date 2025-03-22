У межах Сулинського заказника на Кременчуччині правоохоронці виявили ще пів кілометра браконьєрських сіток із рибою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними поліції, у сітках знаходилася свіжоспіймана риба. Біоресурси передали на реалізацію у дохід державі, а браконьєрські сітки вилучили для подальшого знищення.
У поліції також наголошують, що превентивні рейди на водоймах Кременчуцького району й усієї області тривають і надалі. Зокрема, до кінця березня триває заборона на вилов риби у зимувальних ямах та вилов щуки.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили близько 250 кг риби.
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