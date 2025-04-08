Громадяни скаржаться на якість капремонту дороги в Піщаному: поліція підозрює службове підроблення

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 834

Громадяни скаржаться до поліції на якість капітального ремонту у Піщаному — поліція порушила кримінальне провадження за фактом службового підроблення. Про це стало відомо із ухвали Автозаводського райсуду Кременчука від 4 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що до правоохоронців звернувся керівник громадського формування «Українські козаки», аби ті перевірили виконання капремонту у Піщаному.

У зв’язку із цим слідча Кременчуцького райуправління поліції звернулася до суду з клопотанням щодо отримання зразків улаштованого асфальтобетонного покриття.

Так у виконкому Піщанської сільської ради уже були вилучені оригінали документів, зокрема договір на виконання робіт між виконкомом та підрядником «Укрбудтепло», сума якого становить понад 6,3 мільйона гривень.

Роботи на дорозі підрядник мав виконати до 23 грудня 2024 року, проте 30 грудня уклав із виконкомом додаткову угоду на продовження робіт і у 2025 році. Проте правоохоронці встановили, що 27 грудня 2024 року замовник двічі перерахував підряднику кошти загальною сумою понад 6,1 мільйона гривень.

Слідчі виїхали на зазначену ділянку дороги та встановили, що »робота на об'єкті зроблена, робочої техніки чи працівників не було на час проведення виїзду; а також, виявлено наявні пошкодження поверхні та неякісний зовнішній вигляд дороги».

На основі усіх поданих матеріалів суд задовольнив клопотання слідчої та надав їй дозвіл на відібрання зразків улаштованого асфальтобетонного покриття для проведення судової будівельно-технічної експертизи. Здійснити відбір зразків мають представники київської фірми «Науково-технічний центр «Укрдор’якість», оскільки вони мають необхідне обладнання. Усі роботи мають бути виконані упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 4 червня 2025 року.

Нагадаємо, торік у грудні нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов заявляв, що Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України відреагувало на його депутатські звернення та почало ремонтувати ділянку дороги у Піщаному. Тоді ж ремонт дороги коментував тодішній депутат Полтавської облради Олег Дядик: за його словами, уже тоді були скарги на якість асфальту.