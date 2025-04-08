Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, ТЪ у темі, Дороги & Дурні

Громадяни скаржаться на якість капремонту дороги в Піщаному: поліція підозрює службове підроблення

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 834

 

Суд надав дозвіл на проведення будівельно-технічної експертизи зразків улаштованого асфальтобетонного покриття

Громадяни скаржаться до поліції на якість капітального ремонту у Піщаному — поліція порушила кримінальне провадження за фактом службового підроблення. Про це стало відомо із ухвали Автозаводського райсуду Кременчука від 4 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що до правоохоронців звернувся керівник громадського формування «Українські козаки», аби ті перевірили виконання капремонту у Піщаному.

У зв’язку із цим слідча Кременчуцького райуправління поліції звернулася до суду з клопотанням щодо отримання зразків улаштованого асфальтобетонного покриття.

Так у виконкому Піщанської сільської ради уже були вилучені оригінали документів, зокрема договір на виконання робіт між виконкомом та підрядником «Укрбудтепло», сума якого становить понад 6,3 мільйона гривень.

Роботи на дорозі підрядник мав виконати до 23 грудня 2024 року, проте 30 грудня уклав із виконкомом додаткову угоду на продовження робіт і у 2025 році. Проте правоохоронці встановили, що 27 грудня 2024 року замовник двічі перерахував підряднику кошти загальною сумою понад 6,1 мільйона гривень. 

Слідчі виїхали на зазначену ділянку дороги та встановили, що »робота на об'єкті зроблена, робочої техніки чи працівників не було на час проведення виїзду; а також, виявлено наявні пошкодження поверхні та неякісний зовнішній вигляд дороги»

На основі усіх поданих матеріалів суд задовольнив клопотання слідчої та надав їй дозвіл на відібрання зразків улаштованого асфальтобетонного покриття для проведення судової будівельно-технічної експертизи. Здійснити відбір зразків мають представники київської фірми «Науково-технічний центр «Укрдор’якість», оскільки вони мають необхідне обладнання. Усі роботи мають бути виконані упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 4 червня 2025 року.

Нагадаємо, торік у грудні нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов заявляв, що Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України відреагувало на його депутатські звернення та почало ремонтувати ділянку дороги у Піщаному. Тоді ж ремонт дороги коментував тодішній депутат Полтавської облради Олег Дядик: за його словами, уже тоді були скарги на якість асфальту.

ПО ТЕМІ:

Капремонт дороги в Піщаному буде після перемоги — нардеп Мовчан

На відновлення дороги у Піщаному з обласного бюджету планують виділити 10 млн гривень

Депутати Полтавської облради розглянули питання ремонту дороги через Піщане

Кременчуцька міська рада просить Держагенство відремонтувати дорогу, яка йде через Піщане

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: дорога ремонт доріг Піщане
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх