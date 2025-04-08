Поліцейські Полтавщини відправили на лаву підсудних злочинну групу, яка ошукала українців на понад 800 тис. грн

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Кіберполіцейські Полтавщини спільно зі слідчими викрили на шахрайстві членів організованої злочинної групи. Правоохоронці завершили розслідування стосовно трьох мешканців Києва та Херсону, які спустошували рахунки громадян, співпрацюючи з шахрайським кол-центром, розташованим на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Департамент кіберполіції НП України

Зловмисники налагодили взаємодію з шахрайським кол-центром, оператори якого телефонували потерпілим від імені працівників банку та виманювали конфіденційні фінансові дані, які передавали викритим членам злочинної групи. Отримавши цю інформацію, підозрювані використовували банківські дані жертв для оплати замовлень через сервіси електронної комерції.

Як зазначається в повідомленні, в окремих випадках зловмисникам вдавалося замінювати фінансовий номер потерпілих на підконтрольний і таким чином отримувати доступ до онлайн-банкінгу громадян, розраховуючись коштами жертв шахрайства за придбання мобільних телефонів. Куплені таким робом ґаджети зловмисники закладали у ломбарди, а гроші витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено 20 потерпілих, серед яких є українські військовослужбовці. Встановлена сума завданих їм збитків перевищує 800 тисяч гривень. Поліціянти провели обшуки у квартирах та автомобілях підозрюваних. Вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, банківські картки та чорнові записи.



Трьом зловмисникам оголошено підозри, залежно від їхньої ролі в злочинній групі, за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування стосовно двох зловмисників завершено, обвинувальний акт направили до суду. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення. Матеріали стосовно їх спільника виділено в окреме провадження.

У повідомленні також зазначається, що викриттю зловмисників сприяли працівники служби безпеки АТ КБ «Приват Банк».

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що шахраї з Полтавщини видавали себе за працівників банку та виманили у матері загиблого військового 3 млн грн.

У січні цього року ми писали, що в Лохвиці місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень.

Ми також повідомляли, що кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень.