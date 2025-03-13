У Кременчуці встановлять меморіальні дошки полеглим на війні захисникам: імена

У Кременчуці з’являться нові меморіальні дошки на честь полеглих на війні захисників та захисниць. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади.
Коштом Кременчуцької громади на фасадах закладів освіти, де воїни навчалися встановлять меморіальні дошки:
Також коштом ініціаторів меморіальні дошки встановлять:
Далі рішення щодо встановлення меморіальних дощок має ухвалити виконавчий комітет Кременчуцької міськради.
Нагадаємо, у січні на фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відкрили дві меморіальні дошки загиблим випускникам.
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