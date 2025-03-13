У Кременчуці встановлять меморіальні дошки полеглим на війні захисникам: імена

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 245

Увіковічать захисників на фасадах закладів освіти, де ті навчалися, та житлового будинку, де жили

У Кременчуці з’являться нові меморіальні дошки на честь полеглих на війні захисників та захисниць. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади. Коштом Кременчуцької громади на фасадах закладів освіти, де воїни навчалися встановлять меморіальні дошки: на фасаді ліцею № 10 «Лінгвіст» — капітану Олені Бруєвій;

на фасаді ліцею № 6 «Правобережний» — солдатам Станіславу Шевченку, Дмитру Слабку, Сергію Возному та старшому лейтенанту Роману Зеленському;

на фасаді ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум» — молодшому сержанту Олександру Бразі. Також коштом ініціаторів меморіальні дошки встановлять: на фасаді гімназії № 7 — старшому лейтенанту Євгенію Устенку;

на фасаді житлового будинку № 42-А на вулиці Старшого лейтенанта Кагала — солдату Вадиму Китаєву та сержанту Олександру Пойді. Далі рішення щодо встановлення меморіальних дощок має ухвалити виконавчий комітет Кременчуцької міськради. Нагадаємо, у січні на фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відкрили дві меморіальні дошки загиблим випускникам.

Поділитись новиною



