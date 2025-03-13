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У Кременчуці встановлять меморіальні дошки полеглим на війні захисникам: імена

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 245

 

Увіковічать захисників на фасадах закладів освіти, де ті навчалися, та житлового будинку, де жили

У Кременчуці з’являться нові меморіальні дошки на честь полеглих на війні захисників та захисниць. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади.

Коштом Кременчуцької громади на фасадах закладів освіти, де воїни навчалися встановлять меморіальні дошки:

  • на фасаді ліцею № 10 «Лінгвіст» — капітану Олені Бруєвій;
  • на фасаді ліцею № 6 «Правобережний» — солдатам Станіславу Шевченку, Дмитру Слабку, Сергію Возному та старшому лейтенанту  Роману Зеленському;
  • на фасаді ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум» — молодшому сержанту Олександру Бразі.

Також коштом ініціаторів меморіальні дошки встановлять:

  • на фасаді гімназії № 7 — старшому лейтенанту Євгенію Устенку;
  • на фасаді житлового будинку № 42-А на вулиці Старшого лейтенанта Кагала — солдату Вадиму Китаєву та сержанту Олександру Пойді.

Далі рішення щодо встановлення меморіальних дощок має ухвалити виконавчий комітет Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, у січні на фасаді Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» відкрили дві меморіальні дошки загиблим випускникам.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук меморіальна дошка війна воїни світла загиблі
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