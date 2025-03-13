«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда Кременчук – Ужгород

З кінця березня і до 31 липня потяг Кременчук/Полтава — Ужгород курсуватиме до Мукачева. Про це повідомили в «Укрзалізниці» 13 березня.
Вказано, що зміна маршруту пов’язана з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом. Відомо, що зупинка на залізничній станції Мукачева є передостанньою в маршруті.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» показала нові вагони, виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі.
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