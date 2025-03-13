Зупинилося серце військового 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергія Волкова

11 березня зупинилося серце командира відділення матеріального забезпечення взводу 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергія Волкова. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.
Сергій Михайлович Волков народився 22 серпня 1968 року у с. Засулля Сумської області. Сергій Михайлович проходив службу за контрактом в 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді починаючи з квітня 2021 року.
У період з квітня 2024 року до лютого 2025 року перебував та виконував завдання різного характеру в районі ведення бойових дій на Донецькому напрямку.
За спогадами побратимів Сергій Волков завжди пропонував свою кандидатуру на виконання завдань та ніколи не боявся труднощів. У військовому колективі мав репутацію надійної людини.
Сергій Михайлович мав дружину Вікторію Юріївну та двох синів Кирила та Антона.
Прощання відбудеться у п’ятницю, 14 березня, у Кременчуці. Об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури, о 12.00 автоколона вирушить до Свято-Миколаївського собору, де відбудеться панахида. Поховають військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним і близьким захисника України.
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