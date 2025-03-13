Зупинилося серце військового 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергія Волкова

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11 березня зупинилося серце командира відділення матеріального забезпечення взводу 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергія Волкова. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.

Сергій Михайлович Волков народився 22 серпня 1968 року у с. Засулля Сумської області. Сергій Михайлович проходив службу за контрактом в 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді починаючи з квітня 2021 року.

У період з квітня 2024 року до лютого 2025 року перебував та виконував завдання різного характеру в районі ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

За спогадами побратимів Сергій Волков завжди пропонував свою кандидатуру на виконання завдань та ніколи не боявся труднощів. У військовому колективі мав репутацію надійної людини.

— Проявляв себе з кращої сторони, виконавча дисципліна завжди була на високому рівні й не зважаючи на свій поважний вік проявляв ініціативу, була присутня енергійність в його діях. Завжди ділився досвідом та навчав особовий склад підрозділу, турбувався про своїх побратимів, — згадують побратими.

Сергій Михайлович мав дружину Вікторію Юріївну та двох синів Кирила та Антона.

Прощання відбудеться у п’ятницю, 14 березня, у Кременчуці. Об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури, о 12.00 автоколона вирушить до Свято-Миколаївського собору, де відбудеться панахида. Поховають військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним і близьким захисника України.