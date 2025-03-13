Кременчуцьких пільговиків почнуть підвозити на дачі з травня — мерія

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 286

З 1 травня у Кременчуці влада планує запустити транспорт для пільговиків, яких возитимуть на дачі. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 13 березня.

Нині виконком пропрацьовує маршрути й «заявки, які надійшли, тому що кожного року 1-3 кооперативи просять, щоб і до них продовжили (маршрут — ред.)», сказав Малецький.

Нагадаємо, торік влада планувала витратити на відшкодування проїзду перевізникам понад 7 млн гривень. Раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував переможця тендеру від департаменту соціального захисту населення на послуги перевезення пільговиків до садово-городніх масивів у 2024 році.