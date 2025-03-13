Сильний вітер: жителів Полтавщини попередили про погіршення погодних умов

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Вночі 14 березня у Полтавській області синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища. Сильний вітер може призвести до ускладнень у роботі підприємств енергетики та комунального господарства, а також спричинити порушення або припинення руху транспорту.