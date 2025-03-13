Помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Віталій Сельцов

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Сьогодні, 13 березня, помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади полковник Сельцов Віталій Олександрович. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.

Віталій Сельцов народився 1 січня 1942 року у с. Борисове, Володимирівської області російської федерації. У 1959 році він закінчив середню школу та вступив на навчання до Серпуховського військового училища. Військову службу в РВСП продовжив до 1976 року.

У 1976 році закінчив Ленінградську артилерійську академію. Проходив військову службу в Прикарпатському, Середньоазіатському військових округах, ГРВН та Київському військовому окрузі до виходу на пенсію.

З 1985 р. до 1992 р. Віталій Сельцов був командиром 107 ракетної артилерійської Кременчуцької бригади – начальник Кременчуцького гарнізону.

Після звільнення з армії працював на різних адміністративних посадах.

Командування військової частини та особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким Віталія Сельцова.