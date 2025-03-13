Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Віталій Сельцов

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 973

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким

Сьогодні, 13 березня, помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади полковник Сельцов Віталій Олександрович. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.

Віталій Сельцов народився 1 січня 1942 року у с. Борисове, Володимирівської області російської федерації. У 1959 році він закінчив середню школу та вступив на навчання до Серпуховського військового училища. Військову службу в РВСП продовжив до 1976 року.

У 1976 році закінчив Ленінградську артилерійську академію. Проходив військову службу в Прикарпатському, Середньоазіатському військових округах, ГРВН та Київському військовому окрузі до виходу на пенсію.

З 1985 р. до 1992 р. Віталій Сельцов був командиром 107 ракетної артилерійської Кременчуцької бригади – начальник Кременчуцького гарнізону.

Після звільнення з армії працював на різних адміністративних посадах.

Командування військової частини та особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким Віталія Сельцова.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: 107 бригада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх