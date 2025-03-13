Помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Віталій Сельцов

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким
Сьогодні, 13 березня, помер екскомандир 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади полковник Сельцов Віталій Олександрович. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.
Віталій Сельцов народився 1 січня 1942 року у с. Борисове, Володимирівської області російської федерації. У 1959 році він закінчив середню школу та вступив на навчання до Серпуховського військового училища. Військову службу в РВСП продовжив до 1976 року.
У 1976 році закінчив Ленінградську артилерійську академію. Проходив військову службу в Прикарпатському, Середньоазіатському військових округах, ГРВН та Київському військовому окрузі до виходу на пенсію.
З 1985 р. до 1992 р. Віталій Сельцов був командиром 107 ракетної артилерійської Кременчуцької бригади – начальник Кременчуцького гарнізону.
Після звільнення з армії працював на різних адміністративних посадах.
Командування військової частини та особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким Віталія Сельцова.
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