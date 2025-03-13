Лікарка позаштатної ВЛК у Кременчуці за рік придбала квартиру і машину: огляд декларації

Лікарка-отоларинголог позаштатної військово-лікарської комісії, що працює у лікарні «Придніпровська», Юлія Стець подала декларацію про доходи за 2024 рік. Медпрацівниця вказала нерухомість, машину та доходи. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.
Відомо, що у січні 2024 року лікарка стала власницею квартири у Кременчуці, житлова площа — 68,2 м². У травні 2023 році Юлія Стець придбала HYUNDAI TUCSON 2005 року випуску за 140 тисяч гривень.
У 2024 році лікарка заробила 467 тисяч 109 гривень. Заощаджень жінка не має.
Нагадаємо, керівниця позаштатної військово-лікарської комісії (ВЛК), яка діє у лікарні «Кременчуцька», голова лікарсько-консультативної комісії та заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності Світлана Кузьменко подала річну декларацію про доходи за 2024 рік. Жінка вказала нерухомість, доходи та транспорт.
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