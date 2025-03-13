Ще понад 2,2 млн грн у Кременчуці виділяють на оплату штрафів за позовами «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 169

Ще кілька закладів освіти й комунальних установ Кременчука отримають понад 2,2 млн гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго». Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 13 березня.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Напередодні під час засідання комісії з питань бюджету і фінансів депутат Олександр Плескун зазначив, що нині місто масово програє суди, зокрема, через те, що комунальні підприємства й установи свого часу підписували з «Полтаватеплоенерго» договори «на тому тарифі, який вони запропонували».

Нагадаємо, кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має щонайменше 11,5 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг станом на початок березня.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину »Полтаватеплоенерго».

Торік 23 серпня у Міністерстві енергетики України відбулася нарада під головуванням міністра Германа Галущенка щодо передачі майна «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці з обласної до державної власності.

Цьогоріч 14 лютого депутати міської ради погодили виділити зі Стабілізаційного фонду понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста.