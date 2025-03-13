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Комунальний МРТ для відвідувачів у Кременчуці може запрацювати орієнтовно за два тижні

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 123

 

Наступного тижня перед входом уже планують покласти тротуарну плитку

Апарат МРТ у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» для амбулаторних відвідувачів може запрацювати уже орієнтовно за два тижні. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 13 березня.

Керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа знову наголосив, що МРТ уже працює, проте поки що лише для пацієнтів стаціонару лікарні. Як тільки завершиться ремонт вхідної групи, ним зможуть користуватися й інші пацієнти.

Комунальний апарат МРТ у Кременчуці уже працює, але обслуговує наразі лише пацієнтів стаціонару
— Ремонт вхідної групи просувається згідно з погодними умовами. Уже відмостка зроблена, зроблений повністю ґанок, металоконструкція. І на наступному тижні буде вже укладатися тротуарна плитка.

Середа заявив, що відкрити вхід зможуть після завершення укладання тротуарної плитки та облаштування плиткою ґанку і пандуса.

— Я думаю, за два тижні вони впораються, — резюмував він.

Нагадаємо, анонсував міський голова відкриття кабінету з комунальним магнітно-резонансним томографом минулого жовтня на засіданні виконкому. Запустити його планували до кінця 2024 року або на початку 2025 року. 

2 січня Малецький розповів журналістам, що для запуску апарату МРТ потрібно завершення повного циклу будівельних робіт, а на той момент були певні затягування з боку підрядників.

Кілька тижнів тому стало відомо, що апарат МРТ уже працює, проте поки лише для пацієнтів стаціонару — їх туди доправляють через технічний коридор та кабінет з ангіографом.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: МРТ ЛІЛ «Кременчуцька»
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