Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 14 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Виконання договорів про приєднання
- вул. Академіка Маслова, 32/15
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна, 4-16/2
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Гоголя, 7/44-21
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Перемоги, 42/8, 50
- вул. Софіївська, 2/50
- вул. Сущинського, 2А-36
- вул. Троїцька, 5, 7/5
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- пров. Солдатський, 1-33
- пр. Лебединий, 1, 4
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Лесі Українки.
Усунення скарг споживачів
- туп. Юннатів, 1-7
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Романа Шухевича, 11-36.
З 8.00 до 19.00
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Веселий, 10
- туп. Урожайний, 2
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1-7
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
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