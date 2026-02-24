ГО "Захист держави"
У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці тривають скарги на роботу Пенсійного фонду: депутати готують звернення до Кабміну

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 953

 

Частину послуг ПФУ вже приймає ЦНАП, але вони можуть робити не все

У Кременчуці депутати міської ради вкотре порушили питання неналежної організації роботи місцевого відділення Пенсійного фонду на вулиці Великій Набережній, 9. Із відповідним запитом під час сесії виступив депутат Геннадій Іванян. 

За словами депутата, до нього регулярно звертаються містян зі скаргами на великі черги, складність отримання послуг та бюрократичні помилки під час оформлення документів.

Одне відділення на все місто

Наразі у Кременчуці працює лише одне відділення Пенсійного фонду, яке обслуговує жителів усіх районів. Це створює надмірне навантаження.

Депутат зазначив, що люди змушені їхати через усе місто, зокрема і з пересадками. Особливо складно це для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та маломобільних категорій населення.

За його словами, відвідувачі займають черги з 5–6 ранку. Електронна система працює формально — талони видаються без зазначення часу прийому, лише з порядковим номером, що фактично не скасовує «живу» чергу.

Крім того, містяни скаржаться на технічні помилки в документах, розбіжності в персональних даних, необхідність повторно подавати заяви, відсутність інформування про готовність документів.

Окремо депутат звернув увагу на порядок дій під час повітряних тривог: людей просять залишати приміщення без належних умов очікування, а повноцінного укриття немає.

ЦНАП частково робить роботу ПФУ, але не все

Іванян запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України, Пенсійного фонду України та Полтавської ОВА з вимогою розглянути ситуацію на державному рівні.

Серед варіантів вирішення — передача частини функцій із прийому документів до Центріу надання адміністративних послуг.

Як повідомила керівниця ЦНАПу Тетяна Печериця, нині у Кременчуцькій громаді працюють чотири філії установи, які вже надають частину послуг Пенсійного фонду. 

Трохи цифр:

  • через ЦНАП надають 44 послуги Пенсійного фонду;

  • у 2025 році прийняли 9,5 тисяч заяв;

  • з початку 2026 року — вже 1800 заяв;

  • загалом ЦНАП надає 566 різних адміністративних послуг.

Вона наголосила, що прийом документів у ЦНАПі комфортніший: працює повноцінна електронна черга з визначенням часу прийому. Водночас є обмеження: ЦНАП не має повноважень приймати заяви на призначення пенсії — це може робити лише Пенсійний фонд.

Депутати підтримали звернення

Під час обговорення депутати зазначили, що попередні звернення до Пенсійного фонду вже направляли, однак кардинальних змін поки немає.

У результаті міська рада підтримала депутатський запит. Документ буде направлено як офіційне звернення до Кабінету Міністрів України.

Депутати також закликали кременчужан активніше користуватися послугами ЦНАПів для подання документів, щоб зменшити навантаження на єдине відділення Пенсійного фонду.

Чиновники також планують провести додаткові зустрічі з представниками Пенсійного фонду та керівниками депутатських фракцій, аби напрацювати можливі оперативні рішення на місцевому рівні.

Питання організації роботи відділення залишається відкритим і, за словами депутатів, потребує системних рішень на державному рівні.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Пенсійний фонд ПФУ послуги ЦНАП звернення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх