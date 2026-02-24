На Полтавщині вже 136 офіційних мільйонерів: перші результати декларування‑2026

У Полтавській області платники подали перші декларації про майновий стан та доходи за 2025 рік. Станом на 24 лютого понад 800 мешканців області офіційно подали декларації про доходи, повідомляють у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Серед тих, хто задекларував свої доходи, 136 осіб задекларували понад 1 мільйон гривень доходів за минулий рік. Загальна сума задекларованих доходів цих мільйонерів становить 482,2 млн грн.
За результатами поданих декларацій нараховано до сплати:
Нагадаємо, що за підсумками 2025 року понад 12,4 тисячі жителів Полтавської області задекларували доходи, отримані у 2024 році. Серед них — 1 353 громадянина, які прозвітували про дохід понад мільйон гривень.
