У Кременчуці відкрили меморіальну дошку полеглому Герою України Віктору Поливяному

У день четвертої річниці великої війни, 24 лютого, на фасаді Кременчуцької гімназії № 28 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу — Героя України полковника Віктора Поливяного, який віддав життя за Україну.

Як повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП, Віктор Віталійович Поливяний народився 19 березня 1982 року в Кременчуці. Після закінчення 9 класів у ЗОШ № 28 продовжив навчання у Криворізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Закінчив Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Проходив військову службу на офіцерських посадах у військових частинах зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

З вересня 2019 року по березень 2024 року командував 160-ю зенітно-ракетною бригадою повітряного командування «Південь». Під його керівництвом підрозділи бригади забезпечували протиповітряну оборону держави та демонстрували високі результати бойової роботи.

Під його командуванням було знищено близько 700 повітряних цілей, зокрема 13 бойових літаків, 161 крилату ракету, 46 розвідувальних та 462 ударних безпілотних літальних апаратів, а також наземні цілі противника.

Віктор Поливяний був одним із перших офіцерів, які опанували новітній зенітний ракетний комплекс Patriot, успішно застосовував його в бойових умовах, передавав знання та досвід підлеглим, надихав особовий склад власним прикладом.

За мужність, відвагу, професіоналізм та високі результати бойової роботи він був нагороджений державними та відомчими відзнаками, зокрема орденом Данила Галицького. Є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького.

1 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Харківській області, полковник Віктор Поливяний загинув внаслідок ракетного удару.

Указом Президента України від 21 лютого 2025 року № 120 полковнику Поливяному Віктору Віталійовичу посмертно надане звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

Вшанувати пам’ять Героя України сьогодні зібралися його рідні, друзі, побратими та однокласники. Меморіальну дошку відкрила матір Героя України.

Нагадаємо, 23 лютого у Кременчуцькій гімназії № 26 відкрили меморіальну дошку на честь капітана Збройних сил України Сергія Мехеди, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Також учора в Кременчуці відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Яну Гончарову.