Робота у Кременчуці: актуальні вакансії цього тижня
Сьогодні, 17:02
Переглядів: 225
Шукають будівельників, водіїв, охоронців, швачок, медиків
У Кременчуці цього тижня роботодавці шукають водіїв, вантажників, охоронців, працівників у магазини, медичних фахівців та робітників на виробництво. Публікуємо актуальні вакансії із контактами.
Транспорт та логістика
- Вантажник/ця на постійній основі. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94.
- Водій/ка кат. С, С1 по місту (Mercedes 3 т), 5-денний графік, без завантаження, часткова або повна зайнятість. Тел. 0-67-780-62-82 (Сергій).
- Водій/ка навантажувача, терміново, постійна робота. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94 (8:00–16:00, крім вихідних).
- Водії (2 особи), кат. Д на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел. 0-67-913-55-70.
Охорона та контроль
- Контролер/ка КПП, АТ «Вепр», офіційне працевлаштування, графік доба через троє або дві ночі через дві. Адреса: вул. Київська, 64. Тел. 0-98-917-80-28.
- Контролер/ка КПП, графік день-ніч-48, з/п 14 000 грн/міс. Тел. 0-97-090-51-07.
- Охоронники/ці, вахта 14/14, проїзд і проживання за рахунок фірми, 600 грн/доба. Тел. 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
- Охоронники/ці, з/п 10 468 грн/міс.; водії/ки — 11 278 грн/міс. Тел. 067-50-66-126.
- Сторож, графік доба/троє. Тел. 0-67-535-34-77, 0-98-559-32-60.
Торгівля та сфера обслуговування
- Кухар/ка, помічник/ця кухаря, посудомийник/ця, прибиральник/ця, продавець/чиня у магазин «Секрет» (центр міста). Тел. 0-67-886-66-76.
- Комірник/ця у ЗДО №70 (вул. Миру, 9А), ставка 1,0. Тел. 0-98-781-56-61.
Медицина
- Лікар-стоматолог-терапевт, вул. Республіканська, 89. Тел. 0-67-772-88-80.
- Медсестра/медбрат у стоматологію «Міла Дент». Тел. 0-97-490-60-34.
Виробництво та будівництво
- Пресувальник/ця вторсировини, сортувальник/ця макулатури — постійна робота. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94.
- Різноробочі на будівництво. Тел. 0-96-393-54-66.
- Різноробочий/ча у приватному секторі (можливе проживання). Тел. 068-304-72-72.
- Слюсар/ка з ремонту авто, можливе навчання та проживання. Тел. 068-304-72-72.
- Стропальник/ця на металобазу (р-н зуп. Присадки), офіційне оформлення. Тел. 050-304-70-33.
- Швачка/кравець на швейне виробництво, з/п 18 000 грн/міс. Тел. 0-97-313-35-51.
Догляд та допомога
- Помічниця по дому для літнього чоловіка (можливе проживання, бажано медосвіта). Тел. 0-95-836-72-40.
- Доглядальниця для чоловіка в інвалідному візку, постійне проживання, передмістя Кременчука. Тел. 0-97-759-33-82.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.