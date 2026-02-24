ГО "Захист держави"
У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
«Переселенцям в'їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота

Робота у Кременчуці: актуальні вакансії цього тижня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 225

 Шукають будівельників, водіїв, охоронців, швачок, медиків

У Кременчуці цього тижня роботодавці шукають водіїв, вантажників, охоронців, працівників у магазини, медичних фахівців та робітників на виробництво. Публікуємо актуальні вакансії із контактами.

Транспорт та логістика

  • Вантажник/ця на постійній основі. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94.
  • Водій/ка кат. С, С1 по місту (Mercedes 3 т), 5-денний графік, без завантаження, часткова або повна зайнятість. Тел. 0-67-780-62-82 (Сергій).
  • Водій/ка навантажувача, терміново, постійна робота. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94 (8:00–16:00, крім вихідних).
  • Водії (2 особи), кат. Д на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел. 0-67-913-55-70.

Охорона та контроль

  • Контролер/ка КПП, АТ «Вепр», офіційне працевлаштування, графік доба через троє або дві ночі через дві. Адреса: вул. Київська, 64. Тел. 0-98-917-80-28.
  • Контролер/ка КПП, графік день-ніч-48, з/п 14 000 грн/міс. Тел. 0-97-090-51-07.
  • Охоронники/ці, вахта 14/14, проїзд і проживання за рахунок фірми, 600 грн/доба. Тел. 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
  • Охоронники/ці, з/п 10 468 грн/міс.; водії/ки — 11 278 грн/міс. Тел. 067-50-66-126.
  • Сторож, графік доба/троє. Тел. 0-67-535-34-77, 0-98-559-32-60.

Торгівля та сфера обслуговування

  • Кухар/ка, помічник/ця кухаря, посудомийник/ця, прибиральник/ця, продавець/чиня у магазин «Секрет» (центр міста). Тел. 0-67-886-66-76.
  • Комірник/ця у ЗДО №70 (вул. Миру, 9А), ставка 1,0. Тел. 0-98-781-56-61.

Медицина

  • Лікар-стоматолог-терапевт, вул. Республіканська, 89. Тел. 0-67-772-88-80.
  • Медсестра/медбрат у стоматологію «Міла Дент». Тел. 0-97-490-60-34.

Виробництво та будівництво

  • Пресувальник/ця вторсировини, сортувальник/ця макулатури — постійна робота. Тел. 0-67-532-70-76, 0-67-530-42-94.
  • Різноробочі на будівництво. Тел. 0-96-393-54-66.
  • Різноробочий/ча у приватному секторі (можливе проживання). Тел. 068-304-72-72.
  • Слюсар/ка з ремонту авто, можливе навчання та проживання. Тел. 068-304-72-72.
  • Стропальник/ця на металобазу (р-н зуп. Присадки), офіційне оформлення. Тел. 050-304-70-33.
  • Швачка/кравець на швейне виробництво, з/п 18 000 грн/міс. Тел. 0-97-313-35-51.

Догляд та допомога

  • Помічниця по дому для літнього чоловіка (можливе проживання, бажано медосвіта). Тел. 0-95-836-72-40.
  • Доглядальниця для чоловіка в інвалідному візку, постійне проживання, передмістя Кременчука. Тел. 0-97-759-33-82.
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: вакансія робота у Кременчуці
