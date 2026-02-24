Кременчуцька спортсменка виборола золото на чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 74

Вихованка Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного Мілана Загребельна виборола перше місце у розділі «спаринг» на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф., що відбувся з 20 по 22 лютого у Львів на базі спортивного комплексу Шувар-Арена. Про це повідомляють на сторінці ліцею.

Змагання мали статус відбіркових до складу національної збірної України та об’єднали спортсменів з різних регіонів країни. За підсумками поєдинків Мілана Загребельна виборола золоту нагороду.

Нагадаємо, що юна спортсменка з Кременчука виборола «золото» чемпіонату України з легкої атлетики.



