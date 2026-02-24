За чотири роки великої війни внаслідок обстрілів на Полтавщині загинула 31 людина, серед них — три дитини

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 307

Від початку повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів території Полтавської області російськими військами загинула 31 людина, серед них — троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо також, що ще 59 жителів області зазнали поранень під час обстрілів.

За даними правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення в області зареєстрували 311 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини):

у 2022 році — 30 проваджень;

у 2023 році — 20 проваджень;

у 2024 році — 92 проваджень;

у 2025 році — 165 проваджень.

Окрім цього, загалом зареєстровано 599 кримінальних правопорушень за статтями 436–477 ККУ (злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку):

2022 рік — 82;

2023 рік — 144;

2024 рік — 175;

2025 рік — 193.

Нині у прокуратурі зазначають, що документування воєнних злочинів триває.

Нагадаємо, найбільша кількість людей у Кременчуці загинули 27 червня 2022 року під час обстрілу торгового центру «Амстор»: тоді життя обірвалося у 22 кременчуківців.