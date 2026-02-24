За чотири роки великої війни внаслідок обстрілів на Полтавщині загинула 31 людина, серед них — три дитини

Від початку повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів території Полтавської області російськими військами загинула 31 людина, серед них — троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Відомо також, що ще 59 жителів області зазнали поранень під час обстрілів.
За даними правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення в області зареєстрували 311 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини):
у 2022 році — 30 проваджень;
у 2023 році — 20 проваджень;
у 2024 році — 92 проваджень;
у 2025 році — 165 проваджень.
Окрім цього, загалом зареєстровано 599 кримінальних правопорушень за статтями 436–477 ККУ (злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку):
2022 рік — 82;
2023 рік — 144;
2024 рік — 175;
2025 рік — 193.
Нині у прокуратурі зазначають, що документування воєнних злочинів триває.
Нагадаємо, найбільша кількість людей у Кременчуці загинули 27 червня 2022 року під час обстрілу торгового центру «Амстор»: тоді життя обірвалося у 22 кременчуківців.
