Полтавщина, Війна

За чотири роки великої війни внаслідок обстрілів на Полтавщині загинула 31 людина, серед них — три дитини

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 307

 

Поранень зазнали 59 мешканців області, прокуратура розслідує сотні проваджень

Від початку повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року внаслідок обстрілів території Полтавської області російськими військами загинула 31 людина, серед них — троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо також, що ще 59 жителів області зазнали поранень під час обстрілів. 

За даними правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення в області зареєстрували 311 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини):

  • у 2022 році — 30 проваджень;

  • у 2023 році — 20 проваджень;

  • у 2024 році — 92 проваджень;

  • у 2025 році — 165 проваджень.

Окрім цього, загалом зареєстровано 599 кримінальних правопорушень за статтями 436–477 ККУ (злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку):

  • 2022 рік — 82;

  • 2023 рік — 144;

  • 2024 рік — 175;

  • 2025 рік — 193.

Нині у прокуратурі зазначають, що документування воєнних злочинів триває.

Нагадаємо, найбільша кількість людей у Кременчуці загинули 27 червня 2022 року під час обстрілу торгового центру «Амстор»: тоді життя обірвалося у 22 кременчуківців.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна загиблі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

