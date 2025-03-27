Кременчук допоможе із відбудовою ліцею в Охтирці на Сумщині

Кременчуцька громадо допоможе з відбудовою Охтирського ліцею №3 на Сумщині, який постраждав внаслідок російської дронової атаки. Про це міський голова Віталій Малецький розповів сьогодні, 27 березня, на засідання виконкому.
Допомога буде перерахована шляхом трансферу з бюджету.
Малецький також додав, що днями він разом зі своїм заступником Русланом Проценком відвідали Сумщину у рамках проведення спільних заходів програми «Пліч-о-пліч».
На засіданні показав мер і фотографії, де видно, у якому стані зараз перебуває заклад освіти — вибиті вибуховою хвилею усі вікна, пробито перекриття між другим та третім поверхом, із приміщення на першому поверсі видно небо на вулиці.
Водночас Малецький також додав, що дехто з його колег пропонував спочатку розв'язувати певні проблеми у Кременчуці, але мер заявив, що проблем там значно більше і вони куди серйозніші.
Нагадаємо, торік Полтавщина увійшла до п'ятірки областей за кількістю залучених громадян до відбудови України. А у 2023 році у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.
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