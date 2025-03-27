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Кременчук допоможе із відбудовою ліцею в Охтирці на Сумщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 94

 

Допомога з відбудовою відбудеться в рамках президентською програми «Пліч-о-пліч»

Кременчуцька громадо допоможе з відбудовою Охтирського ліцею №3 на Сумщині, який постраждав внаслідок російської дронової атаки. Про це міський голова Віталій Малецький розповів сьогодні, 27 березня, на засідання виконкому.

Допомога буде перерахована шляхом трансферу з бюджету.

— Ми зараз погодимо з Міністерством фінансів дане питання і переказувати ці кошти на рахунки Охтирської громади, — повідомив мер.

Малецький також додав, що днями він разом зі своїм заступником Русланом Проценком відвідали Сумщину у рамках проведення спільних заходів програми «Пліч-о-пліч».

— Громада Охтирки звернулася з проханням допомогти з ремонтом школи. У цю школу прилетіли два шахеди, 8 та 9 березня це було.

На засіданні показав мер і фотографії, де видно, у якому стані зараз перебуває заклад освіти — вибиті вибуховою хвилею усі вікна, пробито перекриття між другим та третім поверхом, із приміщення на першому поверсі видно небо на вулиці.

— Ми хочемо допомогти у відбудові цього об'єкта. Але місто тримається. Ми зі свого боку будемо підтримувати цю громаду, навіть більше, ніж передбачено тими меморандумами, які були підписані містами партнерами в рамках програми «Пліч-о-пліч».

Водночас Малецький також додав, що дехто з його колег пропонував спочатку розв'язувати певні проблеми у Кременчуці, але мер заявив, що проблем там значно більше і вони куди серйозніші.

Нагадаємо, торік Полтавщина увійшла до п'ятірки областей за кількістю залучених громадян до відбудови України. А у 2023 році у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: допомога відбудова Охтирка ліцей
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