Діти ветеранів війни, які навчаються за контрактом, можуть отримати компенсацію: порядок дій

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 102

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України затверджений постановою уряду

У Мінветеранів пояснили, як отримати компенсацію за навчання дітей ветеранів та ветеранок за контрактом у закладах передвищої або вищої освіти. Роз’яснення оприлюднено на сайті відомства.

Державна допомога надається разово у період дії експериментального проєкту у 2024/25 або 2025/26 навчальному році здобувачам фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за власні кошти, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти.

Хто має право:

діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України відповідно до частини першої статті 10 -1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей»;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Як отримати компенсацію від держави.

Порядок дій для закладів освіти:

Укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті. Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію. За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО — внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента. Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік. Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів. Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.

У міністерстві роз’яснили порядок укладання договору з Мінветеранів:

ознайомитися з чинною редакцію Договору, що розміщений на вебсайті Мінветеранів (розділ «Громадськості» — підрозділ «Експериментальний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання»).

заповнити заяву про приєднання (додаток 2 Договору).

підписати заяву про приєднання, КЕП або власноручно (підпис від руки уповноваженої особи та засвідчити заяву у паперовій формі печаткою (за наявності).

заяву про приєднання, КЕП або власноручно (підпис від руки уповноваженої особи та засвідчити заяву у паперовій формі печаткою (за наявності). надіслати заяву про приєднання Мінветеранів: електронною поштою на control@mva.gov.ua (обов’язково з супровідним листом та підписом КЕП, також додати в копію osvita625@mva.gov.ua) або рекомендованим листом: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 (якщо використовуєте паперову форму) — просимо також направити скановану копію на osvita625@mva.gov.ua з зазначенням реквізитів відправлення.

— Закликаємо заклади освіти активно долучатися до проєкту! Це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний внесок у майбутнє України — допомога дітям Захисників і Захисниць отримати гідну освіту, яка відкриє їм нові можливості, — йдеться в повідомленні.

Порядок дій для дітей ветеранів й ветеранок:

Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до адміністрації закладу. Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус (Свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ). Отримати сповіщення про надання державної допомоги через застосунок Дія та протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення. Очікувати інформування про відшкодування коштів. Кошти надійдуть відразу на рахунок закладу освіти.

Зазначається, що Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318. Експериментальний проєкт реалізується Мінветеранів спільно з Мінцифрою та МОН.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд спростив ветеранам війни оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Ми також повідомляли, що у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти.