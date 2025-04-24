Кременчуківка жаліється, що не отримала у квітні обіцяну матеріальну допомогу: що говорять у міськраді

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 140

Кременчуківка скаржиться, що у квітні вона не отримала виплату матеріальної допомоги для родин, що перебувають у складних життєвих обставинах. Із цим питанням вона прийшла сьогодні, 24 квітня, на прийом до міського голови Віталія Малецького.

Перед тим, як потрапити на безпосередній прийом, жінка розповіла журналістам про свою проблему:

— Я вже понад місяць тому написала заяву на отримання матеріальної допомоги. Грошей досі немає — прийшла тільки відповідь, що моє питання перебуває на розгляді. А на початку квітня я прочитала, що матеріальну допомогу мешканці міста вже отримали — у сумі від 1500 до 10 000 гривень, — ділиться кременчуківка.

Уже на прийомі на питання жінки, чому вона досі не отримала кошти, їй відповіли, що все відбувається, дотримуючись черги.

— Люди пишуть заяви, і десь місяць-півтора проходить після того, як вони написали заяви, щоб ми знайшли кошти й матеріальну допомогу профінансували. На сьогодні усі матеріальні допомоги у нас профінансовані, — відповів мер.

Тож найближчим часом жінка отримає свої гроші на картку.

Нагадаємо, торік під час прийому міського голови кременчужанка скаржилася на розмір матдопомоги для містян та на оздоровлення для топчиновників.