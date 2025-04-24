Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Кременчуківка жаліється, що не отримала у квітні обіцяну матеріальну допомогу: що говорять у міськраді

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 140

 

Із своєю проблемою вона прийшла на прийом до міського голови

Кременчуківка скаржиться, що у квітні вона не отримала виплату матеріальної допомоги для родин, що перебувають у складних життєвих обставинах. Із цим питанням вона прийшла сьогодні, 24 квітня, на прийом до міського голови Віталія Малецького.

Перед тим, як потрапити на безпосередній прийом, жінка розповіла журналістам про свою проблему:

— Я вже понад місяць тому написала заяву на отримання матеріальної допомоги. Грошей досі немає — прийшла тільки відповідь, що моє питання перебуває на розгляді. А на початку квітня я прочитала, що матеріальну допомогу мешканці міста вже отримали — у сумі від 1500 до 10 000 гривень, — ділиться кременчуківка.

Уже на прийомі на питання жінки, чому вона досі не отримала кошти, їй відповіли, що все відбувається, дотримуючись черги.

— Люди пишуть заяви, і десь місяць-півтора проходить після того, як вони написали заяви, щоб ми знайшли кошти й матеріальну допомогу профінансували. На сьогодні усі матеріальні допомоги у нас профінансовані, — відповів мер.

Тож найближчим часом жінка отримає свої гроші на картку.

Нагадаємо, торік під час прийому міського голови кременчужанка скаржилася на розмір матдопомоги для містян та на оздоровлення для топчиновників.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: матеріальна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх