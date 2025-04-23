У Кременчуці розпочали ремонт зупинки «Шпиталь»: фото

Станом на 23 квітня у Кременчуці триває капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Шпиталь» на вулиці Ігоря Сердюка. Нині там вже встановили стовпчики, частина дороги перекрита.
Ремонтують зупинку, ймовірно, працівники підрядника — ФОП Ганна Бєлкіна. За даними Clarity Project, Бєлкіна має 54 договори з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму 6 млн гривень.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив ремонт зупинки «Шпиталь» за 262 тисяч 935 гривень. Роботи мають завершити до 30 квітня. З інформації про ціни на матеріальні ресурси, що опубліковані у системі Prozorro, стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ.
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