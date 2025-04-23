У Кременчуці розпочали ремонт зупинки «Шпиталь»: фото

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 237

Станом на 23 квітня у Кременчуці триває капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Шпиталь» на вулиці Ігоря Сердюка. Нині там вже встановили стовпчики, частина дороги перекрита.

Ремонтують зупинку, ймовірно, працівники підрядника — ФОП Ганна Бєлкіна. За даними Clarity Project, Бєлкіна має 54 договори з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму 6 млн гривень.