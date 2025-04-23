Усмішки та гримаси фортуни, або — як «Кремінь» з Хмельницького привіз одне залікове очко

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«Поділля» (Хмельницький) — «Кремінь» (Кременчук) — 1:1. 19 квітня. Перша ліга. Група вибування. 4 тур. Хмельницький. Стадіон «Поділля».

Суддя: Вадим Запрутняк.

Голи: 1:0 — Кухарук (22), 1:1 — Колосков (37).

«Поділля»: Задерейко, Балан, Швець (Оробець, 46), Чушенко, Корешков, Кухарчук (Куліш, 56), Панчишин (Азізов, 46), Савін, Гемега (Шкіндер, 59), Лис (Сєрафімов, 46), Шаврін.

Жовті картки отримали: Швець, Савін, Шкіндер

Головний тренер Сергій Ковалець.

«Кремінь»: Матус, Тилоха, Сидоренко, Бондар, Боровський, Жданович, Савіцький (Стецюк, 88), Молько, Ковальський (Аркуша, 59), Колосков (Мельник, 59).

Жовті картки отримали: Матус, Молько.

На 85 хв. Молько отримав другу жовту, котра автоматично стала для нього червоною.

Головний тренер Ігор Климовський.

Старт другої частини чемпіонату у групі «вибування» успішніше провели хмельниччани — дві перемоги та нічия, 7 очок. У «Кременя» — дві поразки та одна перемога, 3 очки.

У турнірній таблиці команди до свого очного побачення на стадіоні «Поділля» підійшли на відстані однієї перемоги. «Поділля» випереджало «Кремінь» на три очки.

Що ж, після звітного поєдинку статус-кво команд зберігся.

Зрозуміло, що перемога була дуже бажаним результатом для обох колективів. Обидві команди намагаються досягти одного й того ж завдання — продовжити прописку у першій лізі. Хоча у «Поділля» є й стратегічна мета. Її озвучили минулої осені, коли на посаду головного тренера запросили відомого фахівця, а в минулому ще й гравця «Поділля» Сергія Ковальця — створити боєздатний, міцний колектив, який би своєю грою приносив радість подільським вболівальникам.

Якщо говорити відверто, то значно ближчими до здобуття перемоги були господарі. «Кременю» важко було розраховувати на щось серйозніше, оскільки за 95 хвилин гри команда спромоглася лише на два удари по воротах «Поділля».

Незрівняно більше загрожували володінням Матеса підопічні «Поділля». Причому, реально загрожували. Господарі повністю володіли ігровою ініціативою, у гостей нічого конструктивного в атакувальних діях не виходило. А ще, порівняно з попереднім виграшним поєдинком з «Минаєм», у Хмельницькому захист «Кременя» діяв не так ефективно, захисники дуже багато помилялися. Невпевнено якось себе почував і воротар Артем Матус.

Власне, так і стався гол у ворота «Кременя». На 22 хвилині при прийомі м’яча у досить простій ситуації помиляється Олексій Жданович. Шкіряного підхоплює один з найактивніших у складі «Поділля» Андрій Кухарук. Він встигає обіграти ще одного гравця команди гостей і наважується на удар метрів з 19. М’яч летить практично в руки Матусу. Але Артем вирішив чомусь, парируючи удар, зіграти по-волейбольному. І саме від рук воротаря «Кременя» м’яч влетів у сітку — 1:0.

Через кілька хвилин шкіряний вдруге опиняється за спиною Матуса після точного удару головою Шавріна. Однак суддя зафіксував офсайд у досвідченого гравця «Поділля».

Перший гол Андрія Колоскова. Саме він зрівняв рахунок у поєдинку з «Поділлям»

Натиск господарів не вщухав, один за одним наносилися удари. Можна сказати, Фортуна була на боці «Кременя». Як і на 37-й хвилині, коли гостям вдалося несподівано зрівняти рахунок. Активний на правому фланзі Владислав Молько зробив прострільну передачу в район дальньої стійки, де атаку підтримував Андрій Колосков. При цьому і Колосков, і воротар Задерейко у боротьбі падають, м’яч зупиняється за пів метра від лінії воріт. Захисник намагається вибити шкіряного, влучає у Колоскова, від якого м’яч і опиняється у воротах «Поділля». Є дві думки щодо епізоду. Одна, що м’яч влучив у руку Колоскова, інша — в спину. Суддя в полі упевнено показав, що взяття воріт було легітимним 1:1.

Вже на доданих до основного часу хвилинах ще раз довелося згадати про Фортуну. Якщо до цього вона посміхалася гостям, то цього разу скорчила гримасу команді з Кременчука. Рідкісна атака гостей закінчилася точним пасом на Ждановича, який увійшов у карний майданчик господарів. Сильний, прицільний удар, але м’яч цілує поперечину воріт «Поділля» і відлітає у поле. Таким чином — нічия. «Кремінь», подолавши віддаль до Хмельницького й назад у понад 1200 км, все ж приїхав не з порожніми руками. Здобуте очко — теж досягнення. Особливо, якщо зважати на характер гри з «Поділлям».



